Artemis 1, annullato il lancio, problemi a un motore (Di lunedì 29 agosto 2022) – Sospeso il conto alla rovescia per il lancio della missione Artemis 1: il countdown è stato fermato quando mancavano 40 minuti per dare modo ai tecnici della Nasa di individuare i problemi sorti con uno dei quattro motori RS-25 del lanciatore, il numero 3. Stando a quanto comunicano da Cape Canaveral, si è ufficialmente aperta la "finestra" individuata dalla Nasa come utile per il lancio di Artemis I, al momento interrotto. C'era tempo fino alle 16:33, poi è stato deciso di rinviarlo tra il 2 e il 5 settembre. Cosa è successo? Forse problemi al sistema di raffreddamento che fa scorrere idrogeno liquido nel motore per abbassarne la temperatura; ma si sospetta anche che si sia formata una crepa, che, però, secondo i tecnici di Argotec (azienda torinese che ha ...

