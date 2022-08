VIDEO F1, Max Verstappen: “Mi aspetto una Ferrari più vicina in Olanda” (Di domenica 28 agosto 2022) Incredibile. Si fa fatica a definirla diversamente la prestazione dell’olandese Max Verstappen a Spa-Francorchamps (Belgio), sede del 14° round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista delle Ardenne il neerlandese ha compiuto una vera e propria impresa. Max, partito dalla 14ma casella per la sostituzione completa dell’intero pacchetto della power unit, è riuscito con irrisoria facilità a recuperare, sfruttando un mezzo performante, ma soprattutto un feeling che nessuno ha messo in mostra nel corso dell’intero fine-settimana. Non è un caso che il campione del mondo in carica abbia stabilito un nuovo primato: nessuno era mai stato in grado di rimontare dalla 14ma posizione alla prima in appena 12 giri. Un risultato pazzesco. Per la Ferrari, invece, onore salvato da Carlos Sainz (terzo), mentre il monegasco Charles Leclerc ha chiuso solo sesto. “Avevo una ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Incredibile. Si fa fatica a definirla diversamente la prestazione dell’olandese Maxa Spa-Francorchamps (Belgio), sede del 14° round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista delle Ardenne il neerlandese ha compiuto una vera e propria impresa. Max, partito dalla 14ma casella per la sostituzione completa dell’intero pacchetto della power unit, è riuscito con irrisoria facilità a recuperare, sfruttando un mezzo performante, ma soprattutto un feeling che nessuno ha messo in mostra nel corso dell’intero fine-settimana. Non è un caso che il campione del mondo in carica abbia stabilito un nuovo primato: nessuno era mai stato in grado di rimontare dalla 14ma posizione alla prima in appena 12 giri. Un risultato pazzesco. Per la, invece, onore salvato da Carlos Sainz (terzo), mentre il monegasco Charles Leclerc ha chiuso solo sesto. “Avevo una ...

