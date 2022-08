Ultime Notizie – Ucraina | in Russia donna dà fuoco ad auto dirigente censura

(Di domenica 28 agosto 2022) A Mosca unacontraria alla guerra inha datoalla vettura di Yevgeny Secretaryov, un funzionario dellarussa, responsabile del controllo dei media su informazioni sull’esercito e sulle sue operazioni. Lo riporta il Kiyv Independent, citando media russi, che spiegano come lasarebbe stata arrestata da forze di sicurezza russe. Intelligence Gb: “Improbabile aumento potenza russa con nuove reclute” Intanto l’intelligence britannica, nell’aggiornamento quotidiano sulla guerra in, valuta “improbabile” che il decreto varato dal presidente Vladimir Putin che aumenta di 140mila unità il numero delle forze armate di Mosca possa portare a “progressi sostanziali verso l’aumento della potenza di combattimento dellain ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 21.805 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 80. Il tasso scende al 13,8%… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - TuttoASRoma : Roma, bicchiere mezzo pieno - TuttoASRoma : Mourinho: “Avevano paura di Paulo. Noi 45' da vergognarsi” -

RomaDailyNews

Sono in calo, nelle24 ore i nuovi casi di Covid in Veneto: 2.049 contro i 2.698 di ieri. Il totale è ora a 2.190.985. Si segnalano 8 decessi (10 ieri), con il totale a 15.349. In diminuzione anche gli attuali ...Prezzo del gas a livelli record: allo studio del governo nuove misure contro il caro bollette a tutela di famiglie e imprese. Atteso in settimana un consiglio dei ministri. Il tema divide i partiti. ... Ultime Notizie Roma del 27-08-2022 ore 19:10 - RomaDailyNews Resta da capire come possa essere accaduto, visto che l'uomo (di nazionalità slovena) era partito senza i documenti necessari per espatriare con una minore ...Le denunce degli ucraini. Gli ucraini denunciano attacchi russi anche contro il distretto di Shevchenkivskyi della città di Zaporizhzhia e nelle sue vicinanze. Secondo Starukh ci sono stati almeno sei ...