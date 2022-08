Ucraina, le autorità di Kherson denunciano: 'I russi continuano a rapire persone nei territori occupati' (Di domenica 28 agosto 2022) I militari russi starebbero continuando a perpetrare rapimenti di civili e a ricorrere alla violenza fisica durante gli interrogatori dei detenuti nella parte occupata della regione di Kherson. Lo ... Leggi su globalist (Di domenica 28 agosto 2022) I militaristarebbero continuando a perpetrare rapimenti di civili e a ricorrere alla violenza fisica durante gli interrogatori dei detenuti nella parte occupata della regione di. Lo ...

