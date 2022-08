Tegola Inter: Lukaku verso lo stop per infortunio (Di domenica 28 agosto 2022) Dopo il ko dell’Inter contro la Lazio, arriva un’altra brutta notizia per i tifosi nerazzurri. Nell’allenamento di oggi in vista delle prossime partite, infatti, il calciatore belga si è infortunato. Secondo quanto riportato da Sky, Lukaku ha accusato un risentimento muscolare ed è stato costretto a fermarsi: per questo potrebbe saltare il derby contro il Milan in programma tra due turni. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 28 agosto 2022) Dopo il ko dell’contro la Lazio, arriva un’altra brutta notizia per i tifosi nerazzurri. Nell’allenamento di oggi in vista delle prossime partite, infatti, il calciatore belga si è infortunato. Secondo quanto riportato da Sky,ha accusato un risentimento muscolare ed è stato costretto a fermarsi: per questo potrebbe saltare il derby contro il Milan in programma tra due turni. L'articolo CalcioWeb.

