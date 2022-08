Spalletti: «Se arriva una società che ti offre 100 milioni per un calciatore è difficile rinunciare» (Di domenica 28 agosto 2022) Il tecnico del napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida pareggiata contro la Fiorentina Se è successo qualcosa con i tifosi viola? «Parliamo della partita, si sa che a Firenze dietro la panchina offendono dall’inizio alla fine con dei bambini vicino. È una maleducazione incredibile, sono maleducati professionisti» Partita complicata «Palle lunghe ne abbiamo giocate tantissime, ma lui non riesce a gestire la palla addosso, perché la Fiorentina veniva a fare uomo contro uomo. Per cui si è cercato di liberare con la qualità qualcuno, ma siamo stati poco bravi a farlo. Abbiamo perso diversi duelli e molti palloni così» Kvara ha sofferto la marcatura «Ha giocato sotto il livello, si è intestardito nel portare palla e ha subito un po’ di fatica e di fisicità in alcuni momenti» Raspadori vicino a Osimhen può ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 agosto 2022) Il tecnico del napoli, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida pareggiata contro la Fiorentina Se è successo qualcosa con i tifosi viola? «Parliamo della partita, si sa che a Firenze dietro la panchina offendono dall’inizio alla fine con dei bambini vicino. È una maleducazione incredibile, sono maleducati professionisti» Partita complicata «Palle lunghe ne abbiamo giocate tantissime, ma lui non riesce a gestire la palla addosso, perché la Fiorentina veniva a fare uomo contro uomo. Per cui si è cercato di liberare con la qualità qualcuno, ma siamo stati poco bravi a farlo. Abbiamo perso diversi duelli e molti palloni così» Kvara ha sofferto la marcatura «Ha giocato sotto il livello, si è intestardito nel portare palla e ha subito un po’ di fatica e di fisicità in alcuni momenti» Raspadori vicino a Osimhen può ...

