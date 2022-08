Serie A 2022/2023, oggi e un anno fa: la classifica a confronto dopo la terza giornata (Di domenica 28 agosto 2022) Termina anche la terza giornata della nuova stagione Serie A e si possono già azzardare dei confronti. dopo il terzo weekend in compagnia del campionato, possiamo tracciare un piccolo bilancio tra questa annata e quella che l’ha preceduta, nel confronto tra le due classifiche dopo le prime tre giornate. Capiremo così chi ha perso punti rispetto ai primi tre turni di un anno fa e chi invece ne ha guadagnati con la classifica a confronto che vi propone Sportface.it. La classifica 2022/2023 a confronto con la 2021/22 dopo la terza giornata Napoli 7 (-2) Milan 7 (-2) Lazio 7 (+1) Atalanta 7 (+3) Torino 7 (+4) Roma 7 ... Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) Termina anche ladella nuova stagioneA e si possono già azzardare dei confronti.il terzo weekend in compagnia del campionato, possiamo tracciare un piccolo bilancio tra questa annata e quella che l’ha preceduta, neltra le due classifichele prime tre giornate. Capiremo così chi ha perso punti rispetto ai primi tre turni di unfa e chi invece ne ha guadagnati con lache vi propone Sportface.it. Lacon la 2021/22laNapoli 7 (-2) Milan 7 (-2) Lazio 7 (+1) Atalanta 7 (+3) Torino 7 (+4) Roma 7 ...

acmilan : ?? A win coloured by several debuts, read the match report of #MilanBologna ?? - OptaPaolo : 8 - Da inizio 2022, nessun giocatore ha realizzato più gol in casa di Rafael Leão in Serie A (otto come Dusan Vlaho… - DiMarzio : #Calciomercato I @acmilan, #Fofana-@ChelseaFC potrebbe sbloccare #Chalobah. E il passaggio di #Paquetà al @WestHam… - SalernoSport24 : Si è conclusa la 3ª giornata di Serie A: i risultati - MariacarlaVita1 : RT @SkySport: FIORENTINA-NAPOLI 0-0 Risultato finale ? SERIE A - 3^ giornata ?? -