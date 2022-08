Per Calenda il rigassificatore a Piombino è “fondamentale”. Ma nel 2016 ne bocciò uno a Trieste: “Non strategico”. E lo rivendica (Di domenica 28 agosto 2022) Il rigassificatore di Piombino “va realizzato in tempi brevi. È ormai una questione di sicurezza nazionale“. Dell’opera da realizzare nella città portuale toscana Carlo Calenda ha fatto una delle bandiere della sua campagna elettorale. Il tema dei rigassificatori era già uno dei punti dell’accordo – poi rotto – con Enrico Letta, è una delle parole più utilizzate dal leader di Azione nella sua pioggia di tweet quotidiani. “Senza rigassificatore a Piombino rischiamo il razionamento“, ha scritto il 26 agosto. “Può immediatamente essere operativo“, diceva al Tg2 48 ore prima. Prima ancora un altro tweet: “È fondamentale“. Per Calenda, insomma, il progetto di Snam è la chiave per affrancarsi dal gas russo e mettere in sicurezza l’inverno per famiglie e imprese. Quando era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Ildi“va realizzato in tempi brevi. È ormai una questione di sicurezza nazionale“. Dell’opera da realizzare nella città portuale toscana Carloha fatto una delle bandiere della sua campagna elettorale. Il tema dei rigassificatori era già uno dei punti dell’accordo – poi rotto – con Enrico Letta, è una delle parole più utilizzate dal leader di Azione nella sua pioggia di tweet quotidiani. “Senzarischiamo il razionamento“, ha scritto il 26 agosto. “Può immediatamente essere operativo“, diceva al Tg2 48 ore prima. Prima ancora un altro tweet: “È“. Per, insomma, il progetto di Snam è la chiave per affrancarsi dal gas russo e mettere in sicurezza l’inverno per famiglie e imprese. Quando era ...

Adnkronos : #Calenda: 'Non è tempo di salti nel buio. Posizione #Fed rende quadro più severo per Ue e Italia'. - il_pucciarelli : Calenda sta facendo un’ottima campagna elettorale per Fratoianni e Bonelli - AngeloCiocca : Quelli, bravi, quelli competenti, quelli che, compagni di Calenda, ci costano 190 milioni per aver fatto un’azione … - Antonel52432350 : RT @Andyesti: Cosa hanno in mente Letta jr, Calenda/Renzi, Giorgetti e Letta zio in Berlusconi? Far fare un giro di giostra alla Meloni a… - ES1670 : RT @fattoquotidiano: Per Calenda il rigassificatore a Piombino è “fondamentale”. Ma nel 2016 ne bocciò uno a Trieste: “Non strategico”. E l… -