"Nuova ondata". Giuliacci, meteo stravolto: chi sta per essere travolto dal caldo (Di domenica 28 agosto 2022) Una Nuova, e si spera ultima, fiammata di grande caldo si sta per abbattere sull'Italia. Parola del colonnello Mario Giuliacci, secondo cui i prossimi giorni presenteranno grosse novità dal punto di vista meteorologico. “Tra fine agosto e inizio settembre la situazione sarà decisamente movimentata - si legge sul sito di Giuliacci - da una parte le fresche e instabili correnti atlantiche che favoriranno la formazione di numerosi temporali, dall'altra l'anticiclone nordafricano che tornerà a tratti a occupare la nostra Penisola”. La settimana che sta per iniziare sarà caratterizzata da temperature tipiche di fine stagione, “con aria fresca di origine atlantica che si infiltrerà con facilità al Centro e al Nord, mentre il Sud risentirà della vicinanza dell'alta pressione di stampo africano e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Una, e si spera ultima, fiammata di grandesi sta per abbattere sull'Italia. Parola del colonnello Mario, secondo cui i prossimi giorni presenteranno grosse novità dal punto di vistarologico. “Tra fine agosto e inizio settembre la situazione sarà decisamente movimentata - si legge sul sito di- da una parte le fresche e instabili correnti atlantiche che favoriranno la formazione di numerosi temporali, dall'altra l'anticiclone nordafricano che tornerà a tratti a occupare la nostra Penisola”. La settimana che sta per iniziare sarà caratterizzata da temperature tipiche di fine stagione, “con aria fresca di origine atlantica che si infiltrerà con facilità al Centro e al Nord, mentre il Sud risentirà della vicinanza dell'alta pressione di stampo africano e ...

