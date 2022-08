(Di domenica 28 agosto 2022) Bollettini di viabilità sono trasmessi su Tgcom24 e sulle radio partner di Anas: Rai Isoradio, Radio Italia (nazionale). Consigli per un viaggio sicuro Controlla il tuo veicolo - Prima di partire per ...

verbanonews : New post: Mobilità estiva, traffico intenso ma senza criticità nel secondo weekend di controesodo - varesenews : Mobilità estiva, traffico intenso ma senza criticità nel secondo weekend di controesodo - Terzobinarioit : Anas, mobilità estiva: secondo weekend da bollino rosso per i rientri dalle vacanze - tgtourism : ANAS, MOBILITÀ ESTIVA: SECONDO WEEKEND DI RIENTRO DALLE VACANZE Previsto traffico molto intenso, da bollino rosso… - Calab_Magnifica : Mobilità estiva: traffico intenso nel primo fine settimana di controesodo -

Roma Servizi per la Mobilità

La riduzione dei cantieri stradali Anas si inserisce nell'ambito del Piano concordato e promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dellaSostenibili (Mims). Per la situazione dei cantieri ......spesso il profumo e il sapore ad esempio della bagna cauda di mia madre e ora che la... In più c'è da dire che questa campagna elettorale, sotto gli ombrelloni e con le infradito, non ... ANAS, mobilità estiva: secondo weekend di rientro dalle vacanze