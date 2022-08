Mendes, 140 ml e CR7. Il Napoli non ci crede, ecco cosa filtra da Castel Volturno (Di domenica 28 agosto 2022) Napoli-Ronaldo, calciomercato. Trapelano alcune discrezioni da Castel Volturno, sede della Ssc Napoli, capitanata da Aurelio De Laurentiis. Napoli-RONALDO-CALCIOMERCATO. Il quotidiano il Mattino, riporta alcuni importanti aggiornamenti sul possibile arrivo di CR7 al Napoli. Secondo quanto riferito dal potentissimo agente Jorge Mendes, l’offerta da 140 milioni per Osimhen sta per arrivare. Mendes è convinto che la famiglia Glazer che gestisce il Manchester United sia disposta ad un salasso simile e sta spingendo per fare andare Cristiano Ronaldo al Napoli e non al Chelsea. Il giocatore portoghese è stato offerto anche al Milan, ma al momento la pista azzurra è quella più verosimile anche se davvero complicata da attuare in breve ... Leggi su napolipiu (Di domenica 28 agosto 2022)-Ronaldo, calciomercato. Trapelano alcune discrezioni da, sede della Ssc, capitanata da Aurelio De Laurentiis.-RONALDO-CALCIOMERCATO. Il quotidiano il Mattino, riporta alcuni importanti aggiornamenti sul possibile arrivo di CR7 al. Secondo quanto riferito dal potentissimo agente Jorge, l’offerta da 140 milioni per Osimhen sta per arrivare.è convinto che la famiglia Glazer che gestisce il Manchester United sia disposta ad un salasso simile e sta spingendo per fare andare Cristiano Ronaldo ale non al Chelsea. Il giocatore portoghese è stato offerto anche al Milan, ma al momento la pista azzurra è quella più verosimile anche se davvero complicata da attuare in breve ...

napolipiucom : Mendes, 140 ml e CR7. Il Napoli non ci crede, ecco cosa filtra da Castel Volturno #napoli #Ronaldo… - Chiariello_CS : RT @FrancescoRoma78: La proposta che #Mendes conta di portare sul tavolo di #ADL per #Osimhen è di 140 M in tre esercizi, prima tranche di… - TheTrumanShow2 : RT @FrancescoRoma78: La proposta che #Mendes conta di portare sul tavolo di #ADL per #Osimhen è di 140 M in tre esercizi, prima tranche di… - LucianoQuaranta : RT @Calcio_Reports: La proposta che #Mendes conta di portare sul tavolo di #ADL per #Osimhen è di 140 M in tre esercizi, prima tranche di 4… - Calcio_Reports : La proposta che #Mendes conta di portare sul tavolo di #ADL per #Osimhen è di 140 M in tre esercizi, prima tranche… -