L'Ajax non convoca Antony per il match con l'Utrecht (è la seconda volta di fila) (Di domenica 28 agosto 2022) L'Ajax non ha convocato Antony per il match di oggi contro l'Utrecht. Il brasiliano è la chiave dell'affare Ronaldo a Napoli. Se andrà allo United, come vuole ten Hag, difficilmente il club inglese farà un'offerta per Victor Osimhen e dunque non arriverà nemmeno l'ok di De Laurentiis per Cr7 in azzurro. Antony ha implorato il club di lasciarlo andare allo United. Ora il suo allenatore, Schreuder, lo tiene fuori squadra, ma non è la prima volta: anche con lo Sparta Rotterdam Antony è stato escluso dalla formazione. Il Telegraf scrive che Antony vuole andare allo United ma che L'Ajax non vuole collaborare. No changes #utraja https://t.co/YwzEqzT8NM pic.twitter.com/YI261q9tv2 — AFC Ajax (@AFCAjax) August 28, ...

