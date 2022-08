Inter, tegola per Inzaghi: un attaccante si ferma in allenamento (Di domenica 28 agosto 2022) Uno dei centravanti dell’Inter ha subito oggi in allenamento un infortunio che potrebbe costringerlo a rimanere in infermeria per le prossime settimane. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM tegola in casa Inter. Nel corso dell’allenamento di oggi in vista della prossima sfida di campionato, la gara contro la Cremonese di martedì, il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 28 agosto 2022) Uno dei centravanti dell’ha subito oggi inun infortunio che potrebbe costringerlo a rimanere in infermeria per le prossime settimane. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMin casa. Nel corso dell’di oggi in vista della prossima sfida di campionato, la gara contro la Cremonese di martedì, il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

GloriaSartorio : RT @NotizieInter_it: Tegola Lukaku! Si ferma per un risentimento muscolare - gnavarino : Inter, altra tegola per Inzaghi: Lukaku si ferma, i tempi di recupero - NonUnodiMeno : RT @barzacom_: #Lukaku out contro la Cremonese, a rischio anche il derby. I dettagli #Inter @barzacom_- @MarcoBarzaghi -