Inter, Lukaku out per il derby? Ecco tutte le alternative di Inzaghi (Di domenica 28 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di domenica 28 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

DiMarzio : #SerieA | Infortunio in allenamento per #Lukaku - Gazzetta_it : Ahi Inter, si è fatto male Lukaku! Salterà il derby ed è in dubbio per il Bayern - SkySport : ULTIM'ORA INTER Risentimento muscolare alla coscia sinistra per Lukaku Salta sicuramente la Cremonese, derby a risc… - sportli26181512 : Inter, Lukaku out per il derby? Ecco tutte le alternative di Inzaghi: Inter, Lukaku out per il derby? Ecco tutte le… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Lukaku out per il derby? Ecco le tre opzioni alternative di Inzaghi #Inter -