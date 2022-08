Il lago d’Iseo non ha ossigeno sotto i 100 metri | nessun pesce può sopravvivere

Leggi su bergamonews

(Di domenica 28 agosto 2022)pieno di turisti quest’estate. Come non accadeva da anni. Forse non è mai nemmeno accaduto. Acque balneabili in molti punti, tempo bello da mesi ma, e persi intende nel vero senso della parola, qualcosa non va. Perché a morire è proprio ile i pesci. Perchéi 100non c’è. Niente da fare. Ili 100di profondità non ha. Completamente anossico. Cosa vuol dire? Che 3,2 miliardi dicubi di acqua sono senzae che quindi la fascia disponibile per la deposizione delle uova e per l’esistenza di pesci ...