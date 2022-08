Fulmine sul Gran Sasso | colpiti tre ragazzi | uno grave

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 28 agosto 2022) Tresono statida unnella giornata di sabato 27 agosto 2022 mentre stavano effettuando un’escursione sul(L’Aquila). Tutto è avvenuto velocemente, rendendo difficile per il gruppo riuscire a mettersi in salvo prima che le condizioni meteo si aggravassero. I giovani, che avevano tra i 25 e i 30 anni, hanno fatto il possibile per scendere a valle e raggiungere la loro auto, parcheggiata a 200 metri di distanza. Uno di loro, un 30enne di Tivoli, ha però avuto la peggio: gli altri due non si sono però persi d’animo e lo hanno portato a spalla per 600 metri, pur di salvargli la vita. Vi raccomandiamo...in spiaggia: muore a soli 12 anni Una tragedia per una famiglia in ...