F1 | Max Verstappen domina a Spa e completa una rimonta da campione! 3° Sainz e 6° Leclerc penalizzato

Leggi su oasport

(Di domenica 28 agosto 2022) Unada campione. L’olandese Maxha vinto il GP del Belgio, quattordicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito di Spa-Francorchamps, il campione del mondo 2021 è riuscito a vincere, pur partendo dalla 14ma casella, e con ampio margine nei confronti del compagno di squadra Sergio Perez e dello spagnolo Carlos(Ferrari). Eccezionale la prestazione dell’alfiere della Red Bull che ha così ottenuto la sua nona vittoria nel 2022, la 29ma della carriera, rafforzando sempre di più la leadership nel campionato 2022 (284 punti per Max, 191 per Perez e 186 per Charles). Per la Rossa una gara in cui la differenza con chi ha vinto è stata imbarazzante, tenendo conto di un George Russell (Mercedes) giunto quarto e molto minaccioso. In sesta piazza ha concluso Charles...