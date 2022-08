F1 GP Belgio Spa 2022, Norris: “Gara difficile, ci abbiamo provato” (Di domenica 28 agosto 2022) “Volevo fare bella rimonta e guadagnare posizioni ad ogni giro, ma è stata una Gara molto dura”. Lando Norris commenta così la sua Gara al Gran Premio del Belgio 2022, chiusa in 12esima posizione. “Non è stato facile sorpassare, le condizioni erano insidiose e non c’era molto grip. Ci abbiamo provato, ma il 12esimo posto non è qualcosa di cui possiamo essere orgogliosi” ha detto il pilota della McLaren. “abbiamo fatto la miglior Gara possibile e dobbiamo essere felici per questo – aggiunge Norris -. Il passo però era molto distante dal livello che dovremmo avere. I distacchi in generale sono più grandi del normale su questa pista, le Red Bull erano più veloci di 2? e anche la Ferrari aveva grande margine sul ... Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) “Volevo fare bella rimonta e guadagnare posizioni ad ogni giro, ma è stata unamolto dura”. Landocommenta così la suaal Gran Premio del, chiusa in 12esima posizione. “Non è stato facile sorpassare, le condizioni erano insidiose e non c’era molto grip. Ci, ma il 12esimo posto non è qualcosa di cui possiamo essere orgogliosi” ha detto il pilota della McLaren. “fatto la migliorpossibile e dobbiamo essere felici per questo – aggiunge-. Il passo però era molto distante dal livello che dovremmo avere. I distacchi in generale sono più grandi del normale su questa pista, le Red Bull erano più veloci di 2? e anche la Ferrari aveva grande margine sul ...

