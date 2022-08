F. Romano pubblica: Il direttore del BVB Sebastian Kehl su Man Utd e collegamenti Barça per Meunier: “Non abbiamo … (Di domenica 28 agosto 2022) Il direttore del BVB Sebastian Kehl su Man Utd e collegamenti Barça per Meunier: “Non abbiamo intenzione di vendere Thomas Meunier”. #BVB “Attualmente non è assolutamente nei nostri piani venderlo”, dice via @bvbnewsblog. pic.twitter.com/vEXfRGs8ZZ — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 25 agosto 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di domenica 28 agosto 2022) Ildel BVBsu Man Utd eper: “Nonintenzione di vendere Thomas”. #BVB “Attualmente non è assolutamente nei nostri piani venderlo”, dice via @bvbnewsblog. pic.twitter.com/vEXfRGs8ZZ — Fabrizio(@Fabrizio) 25 agosto 2022 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.

ScorpioGem7 : @LaStampa Siete sempre alla ricerca di fascisti da esporre alla pubblica gogna, basta un ragazzino che vince una ga… - zazoomblog : F. Romano pubblica: Il Valencia ha firmato un contratto con il Vitória per l’accordo di André Almeida con una quota… - CuceUmberto : @IDALANZARA @matteosalvinimi Secondo lei uno studente di Giurisprudenza laureatosi con il massimo dei voti, appena… - Beppe_Romano : @EnricoLetta La solidarietà è nel protestare nella pubblicazione e nella strumentalizzazione del video. Chi lo pubb… - nicola_fiore : RT @SMaurizi: Quindi l'informazione italiana NON dovrebbe manipolare opinione pubblica dando per scontato che in base a SOFA è corretto pro… -