Empoli, Sky: "Kouamè vicinissimo ai Toscani"

Empoli Kouamè- Rifinitura semplice stamane per l'Empoli, stasera i Toscani sfideranno alle ore 20:45 il Lecce, a Via del Mare. Nel mentre inizia la terza giornata per l'Empoli, i Toscani sono attenti sul calciomercato seguendo gli ultimi obiettivi di questa stagione. Si punta in attacco, dopo l'acquisto di Lammers e Satriano, l'ex Genoa ora in forza alla Fiorentina: Christian Kouamè. L'Ivoriano è molto vicino a vestire la maglia dell'Empoli, tramite un prestito con diritto di riscatto. Trasferimento che può far bene al giocatore per trovare continuità e minutaggio, vista la sua tecnica ancora non messa tutta in mostra. Non è l'unica trattativa dell'asse Empoli-Fiorentina, perchè si tratta anche per la cessione di Bajrami alla coorte ...

