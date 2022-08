Che fine farà lo Smartworking?

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 28 agosto 2022) A due anni dall’inizio della pandemia, come procede la trasformazione delle imprese? Come stanno reagendo dirigenti e lavoratori ai sostanziali cambiamenti che si sono presentati? Nel 2020 tutte le aziende si sono trovate a dover fronteggiare una situazione senza precedenti: la pandemia e ciò che ne è conseguito. Questa indagine scatta un fermo immagine della situazione odierna, mettendo a confronto le opinioni dei lavoratori e del management aziendale con l’obiettivo di fornire utili spunti per trovare una comune direzione futura. L’indagine L’indagine Lavoro liquido: a che punto siamo trae nuova governance è stata condotta da Reverse insieme ad altri partner. Reverse è un’azienda internazionale di headhunting e consulenza HR che dal 2017 si distingue per il modello di business digitale e l’approccio scientifico alle Risorse Umane. L’indagine è stata ...