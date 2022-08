Calendario Juventus Champions League 2022 2023 | programma | date e orari di tutte le partite

Leggi su sportface

(Di domenica 28 agosto 2022) Il, lee glidiledellanei gironi di. Ad Istanbul il club bianconero trova il Paris Saint Germain in prima fascia e il Benfica in terza. Dalla quarta arriva invece il Maccabi Haifa. Massimiliano Allegri cerca il salto di qualità europeo rispetto alle ultime stagioni bianconere nella massima competizione. Si parte dal turno del 6-7 settembre con la prima giornata. Villarreal, Porto, Lione sono le squadre che negli ultimi tre anni hanno estromesso ladallaagli ottavi. Allegri vuole di più. Si parte dai gironi, serve il primo posto per un buon sorteggio agli ottavi. Difficile, ma non ...