Avellino, operaio cade da impalcatura: è in coma (Di domenica 28 agosto 2022) Avellino. Ricoverato in gravi condizioni un operaio che ieri è caduto da un’impalcatura su cui stava lavorando. Lo hanno trovato in fin di vita nei pressi proprio della struttura. E’ successo ieri sera al rione Valle di Avellino in via Santoli. Avellino, operaio cade da impalcatura L’uomo, di 51 anni, è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 28 agosto 2022). Ricoverato in gravi condizioni unche ieri è caduto da un’su cui stava lavorando. Lo hanno trovato in fin di vita nei pressi proprio della struttura. E’ successo ieri sera al rione Valle diin via Santoli.daL’uomo, di 51 anni, è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

