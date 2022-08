(Di sabato 27 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Suldellee suloccorre mantenere un atteggiamento di cautela e di, ma senza arrivare adche non sarebbero francamente giustificati”. Lo ha detto il ministro della salute, Roberto, a Non Stop News su Rtl 102.5 parlando dei casi didelleregistrati in Italia. “L'Istituto Superiore di Sanità fa un monitoraggio molto attento, le autorità nazionali e internazionali presidiano con attenzione tutti questi temi – ha aggiunto il ministro in quota Articolo 1 – Credo che dobbiamo seguire come sempre l'evidenza scientifica, avere un atteggiamento dima senza ...

Agenzia_Ansa : Continuano ad aumentare in Italia i casi confermati di vaiolo delle scimmie: sono 740 secondo l'ultimo bollettino d… - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, Bassetti: 'Vaccino per tutti i giovani omosessuali' - Agenzia_Ansa : Un catanese di 36 anni, dopo una vacanza a Madrid, è risultato positivo contemporaneamente al vaiolo delle scimmie,… - ItaliaNotizie24 : Vaiolo scimmie, Speranza “Prudenza ma no allarmismi. Anche su West Nile” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Vaiolo scimmie, Speranza “Prudenza ma no allarmismi. Anche su West Nile” - -

Sono 740 i casi confermati didellein Italia, 26 in più rispetto a martedì scorso. Lo rileva l'ultimo bollettino del ministero della Salute aggiornato a oggi. Di questi, 201 sono i contagiati collegati a viaggi ...... con il direttore generale Salvatore Giuffrida che ha deciso di puntare sempre più su prevenzione e ricerca, sta lavorando ovviamente anche suldelle. Ad oggi la clinica di Malattie ...ROMA (ITALPRESS) – “Sul Vaiolo delle scimmie e sul West Nile occorre mantenere un atteggiamento di cautela e di prudenza, ma senza ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...