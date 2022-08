US Open 2022, Rafael Nadal: “Triste che Novak Djokovic non sia qui. Sono felice di tornare a New York” (Di sabato 27 agosto 2022) Rafael Nadal non tornava agli US Open dal 2019. Il suo ultimo match è ancora la finale vinta al quinto set contro Daniil Medvedev, al tempo un forte giocatore in ascesa e adesso numero 1 del mondo. Lo spagnolo, che ha incassato due dei tre Slam dell’anno, per il momento tende a non sbilanciarsi troppo, se non altro perché ha giocato una sola partita nell’estate nordamericana, perdendola. Queste le parole del mancino di Manacor al media day: “Sono felice di tornare. Non venivo dal 2019, Sono molto emozionato per il fatto di esserci. Questo è uno dei luoghi più importanti della mia carriera, e sto cercando di dare il massimo in tutti gli allenamenti per essere competitivo fin dal primo turno“. Sul problema addominale: “Convivere con questa pressione è stato complesso, ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022)non tornava agli USdal 2019. Il suo ultimo match è ancora la finale vinta al quinto set contro Daniil Medvedev, al tempo un forte giocatore in ascesa e adesso numero 1 del mondo. Lo spagnolo, che ha incassato due dei tre Slam dell’anno, per il momento tende a non sbilanciarsi troppo, se non altro perché ha giocato una sola partita nell’estate nordamericana, perdendola. Queste le parole del mancino di Manacor al media day: “di. Non venivo dal 2019,molto emozionato per il fatto di esserci. Questo è uno dei luoghi più importanti della mia carriera, e sto cercando di dare il massimo in tutti gli allenamenti per essere competitivo fin dal primo turno“. Sul problema addominale: “Convivere con questa pressione è stato complesso, ...

