Sbarchi a raffica | duemila migranti in 24 ore da Lampedusa alla Puglia

Sbarchi a raffica a Lampedusa. Per tutto il giorno le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza hanno fatto la spola dal molo Favaloro. Almeno 45 le carrette del mare intercettate al largo della più grande delle Pelagie con circa mille migranti giunti a partire dalla mezzanotte. L'hotspot di contrada Imbriacola, dopo giorni di tregua grazie alle cattive condizioni meteo-marine, è di nuovo al collasso. In 300 hanno lasciato la struttura stamani a bordo della nave, ma nel centro le presenze superano i mille ospiti a fronte di una capienza di 350 posti. La maggior parte dei migranti proviene da Libia e Tunisia. Gli Sbarchi non si limitano a Lampedusa. Nell'isola di Pantelleria sono giunti oggi pomeriggio 342

