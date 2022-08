Sassuolo: sfida al Bayer per un esterno d'attacco (Di sabato 27 agosto 2022) Sassuolo e Bayer Leverkusen pensano al 18enne attaccante esterno cileno della U de Chile Darío Osorio. Leggi su calciomercato (Di sabato 27 agosto 2022)Leverkusen pensano al 18enne attaccantecileno della U de Chile Darío Osorio.

sportli26181512 : Sassuolo: sfida al Bayer per un esterno d'attacco: Sassuolo e Bayer Leverkusen pensano al 18enne attaccante esterno… - sscalcionapoli1 : Spezia-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Nzola sfida Pinamonti - Wallezz24 : Dopo 986 giorni si torna a casa per #MilanBologna. L'ultima sfida che ho visto è stata Milan Sassuolo 0-0 nel giorn… - BabboleoNews : Questa sera il primo appuntamento con il calcio ligure in #SerieA: alle 20:45 lo #Spezia sfida il Sassuolo allo Sta… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Luca #Gotti, tecnico dello #Spezia, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il #Sassuolo: di seguit… -