Romina Power e Al Bano, i due tornano a vivere insieme? L’indiscrezione (Di sabato 27 agosto 2022) La coppia formata da Al Bano e Romina Power si è fatta conoscere nel mondo per vari brani di successo tra cui Sharazan, Felicità, Cara terra mia, Nostalgia canaglia e Libertà. Nel 1984 hanno anche vinto il Festival di Sanremo con la canzone Ci sarà. La loro carriera è stata ricca di esperienze bellissime a differenza della loro vita privata. Al Bano e Romina Power sono stati sposati dal 1970 al 1999. Dal loro amore sono nati quattro figli: Ylenia, Romina Jr, Yari e Cristel. Dopo la scomparsa della primogenita, la coppia è lentamente naufragata. Ora su di loro è saltata fuori una nuova indiscrezione: vediamo cosa sta succedendo.



I fan dell’ex coppia formata da Romina Power e Al Bano sperano costantemente in una ... Leggi su tvzap (Di sabato 27 agosto 2022) La coppia formata da Alsi è fatta conoscere nel mondo per vari brani di successo tra cui Sharazan, Felicità, Cara terra mia, Nostalgia canaglia e Libertà. Nel 1984 hanno anche vinto il Festival di Sanremo con la canzone Ci sarà. La loro carriera è stata ricca di esperienze bellissime a differenza della loro vita privata. Alsono stati sposati dal 1970 al 1999. Dal loro amore sono nati quattro figli: Ylenia,Jr, Yari e Cristel. Dopo la scomparsa della primogenita, la coppia è lentamente naufragata. Ora su di loro è saltata fuori una nuova indiscrezione: vediamo cosa sta succedendo.I fan dell’ex coppia formata dae Alsperano costantemente in una ...

DjSeaJ : Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani - de_goeie : #NowPlaying Felicità by Albano & Romina Power - EmmKaGaertner : @Kingoffools42 @roxane_bicker @Zwangsdemokrat Al=Bano e Romina Power - sonosaerom : @sonoashb non è bgero chris ha detto romina power!! - soonochris : @sonoashb esatto, romina power -