TommasoTurci : Ufficiale #Roma (3-4-2-1) Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala,… - SRG107 : RT @footmercato: Le XI de la Roma : Rui Patricio - Mancini, Smalling, Ibanez - Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola - Dybala, Pellegrin… - footmercato : Le XI de la Roma : Rui Patricio - Mancini, Smalling, Ibanez - Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola - Dybala, Pe… - sportli26181512 : Roma, Ibanez: 'Dybala un grande, contro la Juve ci aspettiamo il meglio da lui': Intervistato da Dazn nel prepartit… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Ibanez: 'La difesa inizia dall'attacco, Dybala è sereno' -

Allegri(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling,; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho Arbitro : Irrati Ore 11:03 - Dove vedere ...Commenta per primo Intervistato da Dazn nel prepartita di Juve -il difensore giallorosso, Roger, ha parlato così della gara e del ritorno di Dybala all'Allianz Stadium 'Lavoriamo tutti insieme, sappiamo che il lavoro difensivo inizia dall'attacco. ...Il difensore della Roma, Roger Ibanez, ha parlato ai microfoni di Dazn, nel pre-gara contro la Juventus. Il brasiliano classe 1998, in merito agli zero goal subiti dai giallorossi, ha affermato che: ...Le parole di Ibanez a Dazn: “Sappiamo che per difendere si inizia dall’attacco, siamo tutti insieme. Dybala Sereno e tranquillo, un grande calciato ...