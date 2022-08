Roma, Abraham: «Dybala? Contento abbia fatto una grande partita, non era facile per lui» (Di sabato 27 agosto 2022) Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro la Juventus Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro la Juventus. Le sue dichiarazioni: PAREGGIO – «È stata una partita difficile. Siamo felici per il pareggio, abbiamo lottato contro una buona squadra come la Juve che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. Nel secondo tempo però siamo venuti fuori molto meglio». Dybala – «Nello spogliatoio gli darò un grande abbraccio. Non era facile per lui, nel suo vecchio stadio, sono davvero Contento che abbia fatto una grande partita e un assist per ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 agosto 2022) Tammy, attaccante della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro la Juventus Tammy, attaccante della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro la Juventus. Le sue dichiarazioni: PAREGGIO – «È stata unadifficile. Siamo felici per il pareggio,mo lottato contro una buona squadra come la Juve che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. Nel secondo tempo però siamo venuti fuori molto meglio».– «Nello spogliatoio gli darò unabbraccio. Non eraper lui, nel suo vecchio stadio, sono davverocheunae un assist per ...

