(Di sabato 27 agosto 2022) La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dl n. 115/2022 (cd. decreto 'aiuti bis') consente ... La prima - si legge su www.oggi.it - riguarda i pensionati con assegni attualmente non superiori ...

fisco24_info : Inflazione, minime e scalone Fornero: arriva l’autunno caldo delle pensioni: Pochi giorni dopo il voto scatterà la… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Pensioni rivalutazione: da quando e quanti soldi in più. La verità su aumenti - Affaritaliani : Pensioni rivalutazione: da quando e quanti soldi in più. La verità su aumenti - IlCardone : @Noiconsalvini Sulle pensioni la pregherei di lasciar stare L'ultima volta ha ridotto le pensioni da 1550€ lordi i… - puntodilucescam : -

, aumenti. I dettagli, ottime notizie , arrivano gli aumenti tanto attesi. Ad ottobre i pensionati con assegni non superiori a 2.692 euro lordi al mese riceveranno un ...- Al fine di evitare variazioni continue dei trattamenti pensionistici, laannuale è calcolata sulla base dell'indice Istat registrato al 31 dicembre dell'anno ...Le pensioni di settembre 2022 verranno distribuite in contanti alle Poste dal 1 settembre al 6 settembre a coloro che abitualmente le ritirano in ...Pensioni, ottime notizie, arrivano gli aumenti tanto attesi. Ad ottobre i pensionati con assegni non superiori a 2.692 euro lordi al mese riceveranno un aumento sino ad un massimo di circa 50 euro al ...