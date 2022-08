Occhio alla Libia | sta scoppiando un’altra guerra

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago – Un conflitto alle porte di casa, su quella che un tempo chiamavamo “quarta sponda”. Là dove i venti dinon si placano dcaduta di Gheddafi e non mancano i giochi di potere che vedono protagonisti in particolare russi e turchi. Quanto sta accadendo nelle ultime ore inè emblematico di una situazione quanto mai rovente, pericolosa non soltanto per la martoriata (e ancora frastagliata) nazione nordafricana, ma anche per l’Italia che potrebbe subire pesanti contraccolpi. Scontri armati e morti a Tripoli La stampa locale riferisce che sono in corso scontri violentissimi, scoppiati la scorsa notte a Tripoli tra gruppi armati. Il parziale bilancio è di almeno due morti civili, tra i quali l’attore comico Mustafa Baraka, e un numero imprecisato di feriti. In diverse zone della capitale libica sono stati ...