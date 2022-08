Nuove tessere sanitarie senza microchip: eppure basterebbe un dito per accedere ai nostri dati (Di sabato 27 agosto 2022) Ho letto che il ministero dell’economia e delle finanze ha deciso dal 1 giugno di sostituire le tessere sanitarie scadute con Nuove tessere senza microchip. senza spiegare siamo tornati a spendere soldi solo per avere un codice fiscale in tasca. Nessuna delle utilità quali i servizi online collegati al lettore usb, che molti hanno acquistato, potranno essere usati. Penso alla lettura degli esami, penso alla firma elettronica. Milioni e milioni di euro spesi per un servizio al momento fermo per la mancanza di microchip. Passi indietro nella tabella della semplificazione e della tecnologia. Ma non tutto vien per nuocere. Cerco di spiegare da anni l’importanza di History Health a tutte le forze politiche senza trovare consenso e tanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Ho letto che il ministero dell’economia e delle finanze ha deciso dal 1 giugno di sostituire lescadute conspiegare siamo tornati a spendere soldi solo per avere un codice fiscale in tasca. Nessuna delle utilità quali i servizi online collegati al lettore usb, che molti hanno acquistato, potranno essere usati. Penso alla lettura degli esami, penso alla firma elettronica. Milioni e milioni di euro spesi per un servizio al momento fermo per la mancanza di. Passi indietro nella tabella della semplificazione e della tecnologia. Ma non tutto vien per nuocere. Cerco di spiegare da anni l’importanza di History Health a tutte le forze politichetrovare consenso e tanto ...

fanpage : Le nuove tessere sanitarie sono prive di microchip, causa carenza di materiali semiconduttori per la produzione dei… - tint_adree : RT @BluDiChina: Dalla Cina non arrivano più i microchip, infatti le nuove tessere sanitarie ne sono sprovviste: i deliri digitali del #Cola… - gazzettamantova : Nuove tessere sanitarie senza il microchip: ecco cosa bisogna fare Nuove tessere sanitarie con meno funzionalità a… - Catysan21 : Ecco fatto e anche il chip è servito....fortuna che c'è penuria e non lo metteranno nelle nuove tessere sanitarie... - JaqIrene : RT @BluDiChina: Dalla Cina non arrivano più i microchip, infatti le nuove tessere sanitarie ne sono sprovviste: i deliri digitali del #Cola… -