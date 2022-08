Milano, perde i documenti, va dagli agenti per ritirarli ma viene arrestato (Di sabato 27 agosto 2022) Si è presentato agli uffici della Polfer di Milano Lambrate per la restituzione di alcuni documenti smarriti, ma alla fine è stato arrestato. E' quanto successo ad un 45enne: al momento della ... Leggi su leggo (Di sabato 27 agosto 2022) Si è presentato agli uffici della Polfer diLambrate per la restituzione di alcunismarriti, ma alla fine è stato. E' quanto successo ad un 45enne: al momento della ...

Andy51462790 : @lucacimini82 Non mi hai detto con quale gioco spumeggiante avrebbe vinto il campionato e fatto proseliti in champi… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Milano, perde i documenti, va dagli agenti per ritirarli ma viene arrestato - leggoit : #Milano, perde i documenti, va dagli agenti per ritirarli ma viene arrestato - rep_milano : Una cerva si perde tra le vie del centro di Rho, salvata e liberata nei boschi - RbConny : @wazzaCN Dai che sta sera il Bilan pareggia/perde e potete tornare a pensare di essere la migliore squadra di Milano nonché del campionato -