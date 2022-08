Le elezioni non fanno slittare il GF Vip 7: i concorrenti usciranno per votare (Di sabato 27 agosto 2022) Nemmeno le elezioni politiche sono in grado di fare slittare l’inizio del GF Vip 7. Il via è previsto per lunedì 19 settembre e al momento c’è anche la conferma perché gli autori e in produttori hanno previsto che i concorrenti che lo desiderano potranno lasciare la casa per votare. usciranno e poi torneranno ma non prima della quarantena. Alfonso Signorini non ha intenzione di rimandare nemmeno di una settimana l’ingresso dei vipponi nella casa del Grande Fratello Vip, anzi questa decisione potrebbe essere parte del gioco, perché potrebbe creare discussioni, problemi, ripensamenti e ovviamente anche critiche da parte del pubblico che da casa segue tutto. Le elezioni politiche del 2022 e la scelta dei vipponi di votare Le elezioni di domenica 25 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 27 agosto 2022) Nemmeno lepolitiche sono in grado di farel’inizio del GF Vip 7. Il via è previsto per lunedì 19 settembre e al momento c’è anche la conferma perché gli autori e in produttori hanno previsto che iche lo desiderano potranno lasciare la casa pere poi torneranno ma non prima della quarantena. Alfonso Signorini non ha intenzione di rimandare nemmeno di una settimana l’ingresso dei vipponi nella casa del Grande Fratello Vip, anzi questa decisione potrebbe essere parte del gioco, perché potrebbe creare discussioni, problemi, ripensamenti e ovviamente anche critiche da parte del pubblico che da casa segue tutto. Lepolitiche del 2022 e la scelta dei vipponi diLedi domenica 25 ...

