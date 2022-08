Juventus-Roma 1-1, segna prima Vlahovic, gli risponde Abraham. Esordio di Milik in bianconero (Di sabato 27 agosto 2022) Juventus-Roma è la partita del ritorno di Paulo Dybala allo Stadium, da ex. L’argentino viene accolto dai cori dei suoi ex tifosi e da uno striscione esposto durante il riscaldamento della Roma: “Grazie di tutto grande Paulo”. Al momento della lettura delle formazioni applausi scroscianti per la Joya che saluta tutti i suoi ex compagni con un abbraccio. La partita entra subito nel vivo. Nemmeno due minuti di gioco e la Juventus è già in vantaggio con una bellissima punizione di Vlahovic sotto la traversa, nata da un fallo su Cuadrado. Atmosfera tesissima, con una scaramuccia in campo tra Vlahovic e Smalling. I due vengono divisi dall’arbitro Irrati, visibilmente contrariato per l’accaduto. La Juventus spinge, irriconoscibile rispetto alle ultime due partite. Il match ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 agosto 2022)è la partita del ritorno di Paulo Dybala allo Stadium, da ex. L’argentino viene accolto dai cori dei suoi ex tifosi e da uno striscione esposto durante il riscaldamento della: “Grazie di tutto grande Paulo”. Al momento della lettura delle formazioni applausi scroscianti per la Joya che saluta tutti i suoi ex compagni con un abbraccio. La partita entra subito nel vivo. Nemmeno due minuti di gioco e laè già in vantaggio con una bellissima punizione disotto la traversa, nata da un fallo su Cuadrado. Atmosfera tesissima, con una scaramuccia in campo trae Smalling. I due vengono divisi dall’arbitro Irrati, visibilmente contrariato per l’accaduto. Laspinge, irriconoscibile rispetto alle ultime due partite. Il match ...

