House Of The Dragon, Matt Smith su Daemon Targaryen: "Lui crede che tutto quello che fa sia giusto"

Matt Smith si è recentemente aperto a proposito di Daemon Targaryen, il suo personaggio di House Of The Dragon, sostenendo quest'ultimo sia consapevole delle sue azioni. Il Trono di Spade è noto per le sue scene cruente, violente e spesso terrificanti e la premiere di House of the Dragon, il nuovo show della HBO, è stata all'altezza del suo predecessore. Matt Smith, l'interprete di Daemon Targaryen, si è recentemente aperto a proposito della brutalità e della psicologia del suo personaggio. Nella premiere, Daemon guida i Mantelli d'oro attraverso Approdo del Re per punire coloro che hanno commesso crimini. Tuttavia, quella punizione è molto, molto peggiore dei crimini ...

