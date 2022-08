Griglia di partenza F1, GP Belgio 2022: Sainz in pole con la Ferrari! 14° Verstappen, 15° Leclerc! (Di sabato 27 agosto 2022) Nelle qualifiche di oggi è stata determinata la Griglia di partenza del GP del Belgio del Mondiale di F1 2022, che vedrà culminare domani, domenica 28 agosto, il fine settimana con la gara di Spa-Francorchamps che sarà valida come quattordicesimo round del calendario della F1. Griglia DI partenza GP Belgio F1 2022 1 Carlos Sainz (Ferrari) Q3 2 Sergio Perez (Red Bull) Q3 3 Fernando Alonso (Alpine) Q3 4 Lewis Hamilton (Mercedes) Q3 5 George Russell (Mercedes) Q3 6 Alexander Albon (Williams) Q3 7 Daniel Ricciardo (McLaren) Q2 8 Pierre Gasly (AlphaTauri) Q2 9 Lance Stroll (Aston Martin) Q2 10 Sebastian Vettel (Aston Martin) Q1 11 Nicholas Latifi (Williams) Q1 12 Kevin Magnussen (Haas) Q1 13 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Q1 14 Max ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Nelle qualifiche di oggi è stata determinata ladidel GP deldel Mondiale di F1, che vedrà culminare domani, domenica 28 agosto, il fine settimana con la gara di Spa-Francorchamps che sarà valida come quattordicesimo round del calendario della F1.DIGPF11 Carlos(Ferrari) Q3 2 Sergio Perez (Red Bull) Q3 3 Fernando Alonso (Alpine) Q3 4 Lewis Hamilton (Mercedes) Q3 5 George Russell (Mercedes) Q3 6 Alexander Albon (Williams) Q3 7 Daniel Ricciardo (McLaren) Q2 8 Pierre Gasly (AlphaTauri) Q2 9 Lance Stroll (Aston Martin) Q2 10 Sebastian Vettel (Aston Martin) Q1 11 Nicholas Latifi (Williams) Q1 12 Kevin Magnussen (Haas) Q1 13 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Q1 14 Max ...

