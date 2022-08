Gazzetta: se l’Inter entra a casa Lazio temendo di subire Milinkovic, cosa farà contro Barcellona e Bayern? (Di sabato 27 agosto 2022) La Gazzetta dello Sport commenta la sconfitta dell’Inter contro la Lazio per 3-1. Errori nei cambi da parte di Inzaghi, conservatorismo eccessivo e paura di Milinkovic. cosa accadrà, allora, quando di fronte si troverà Barcellona e Bayern? “complimenti a Maurizio Sarri per gli innesti di Luis Alberto e Pedro, cambi che nella ripresa hanno spostato l’asse della partita e fruttato tre punti di enorme peso specifico, ma questa è stata la sconfitta di Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter ha compiuto scelte sbagliate prima della gara – Gagliardini per Calhanoglu tra i titolari – e in corso d’opera: abbastanza inspiegabile, sull’1-1, l’uscita di Dumfries, fin lì uno dei pochi nerazzurri “potabili”. Dell’Inter ha colpito ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 agosto 2022) Ladello Sport commenta la sconfitta dellaper 3-1. Errori nei cambi da parte di Inzaghi, conservatorismo eccessivo e paura diaccadrà, allora, quando di fronte si troverà? “complimenti a Maurizio Sarri per gli innesti di Luis Alberto e Pedro, cambi che nella ripresa hanno spostato l’asse della partita e fruttato tre punti di enorme peso specifico, ma questa è stata la sconfitta di Simone Inzaghi. L’allenatore delha compiuto scelte sbagliate prima della gara – Gagliardini per Calhanoglu tra i titolari – e in corso d’opera: abbastanza inspiegabile, sull’1-1, l’uscita di Dumfries, fin lì uno dei pochi nerazzurri “potabili”. Delha colpito ...

