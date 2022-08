F1, Max Verstappen può vincere partendo 14°? Sainz e Ferrari in allerta (Di sabato 27 agosto 2022) Un fulmine. Max Verstappen è stato di un’altra categoria nel corso delle qualifiche del GP del Belgio, quattordicesimo round del Mondiale 2022 di F1. L’olandese, campione del mondo in carica e leader del campionato, ha messo in mostra una velocità incredibile. La sensazione è stata quella di un pilota in perfetta simbiosi con il mezzo, considerando i 797 millesimi di secondo rifilati al compagno di squadra, Sergio Perez (terzo). Un Max che quindi, nell’abitacolo della Red Bull, potrebbe davvero prodursi in qualcosa di leggendario: vincere, partendo dalla 14ma piazza. Ricordiamo che Verstappen, come Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Lando Norris, Esteban Ocon, Zhou Guanyu e Mick Schumacher, è stato arretrato in griglia di partenza per la sostituzione completa della power unit. Questo ha permesso alla ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Un fulmine. Maxè stato di un’altra categoria nel corso delle qualifiche del GP del Belgio, quattordicesimo round del Mondiale 2022 di F1. L’olandese, campione del mondo in carica e leader del campionato, ha messo in mostra una velocità incredibile. La sensazione è stata quella di un pilota in perfetta simbiosi con il mezzo, considerando i 797 millesimi di secondo rifilati al compagno di squadra, Sergio Perez (terzo). Un Max che quindi, nell’abitacolo della Red Bull, potrebbe davvero prodursi in qualcosa di leggendario:dalla 14ma piazza. Ricordiamo che, come Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Lando Norris, Esteban Ocon, Zhou Guanyu e Mick Schumacher, è stato arretrato in griglia di partenza per la sostituzione completa della power unit. Questo ha permesso alla ...

