DIRETTA F1, GP Spa 2022 LIVE: Verstappen e Perez i migliori della Q2, 3° Sainz e 6° Leclerc (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO QUALIFICHE GP BELGIO F1 SU TV8 IN CHIARO 17.00 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:44.723 3 2 Sergio Perez Red Bull Racing+0.071 33 Carlos Sainz Ferrari+0.695 2 4 Esteban OCON Alpine+0.752 2 5 Lando NORRIS McLaren+0.880 26 Charles Leclerc Ferrari+0.914 3 7 Fernando ALONSO Alpine+0.933 3 8 George RUSSELL Mercedes+1.561 3 9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.570 3 10 Lewis HAMILTON Mercedes+1.899 3 11 Alexander ALBON Williams+2.083 3 12 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.211 3 13 Lance STROLL Aston Martin+2.388 3 14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.995 2 15 Daniel RICCIARDO McLaren- – 2 16 Sebastian VETTEL Aston Martin- – 2 17 Nicholas LATIFI Williams- – 3 18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2 19 Yuki TSUNODA AlphaTauri- ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO QUALIFICHE GP BELGIO F1 SU TV8 IN CHIARO 17.00 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 MaxRed Bull Racing1:44.723 3 2 SergioRed Bull Racing+0.071 33 CarlosFerrari+0.695 2 4 Esteban OCON Alpine+0.752 2 5 Lando NORRIS McLaren+0.880 26 CharlesFerrari+0.914 3 7 Fernando ALONSO Alpine+0.933 3 8 George RUSSELL Mercedes+1.561 3 9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.570 3 10 Lewis HAMILTON Mercedes+1.899 3 11 Alexander ALBON Williams+2.083 3 12 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.211 3 13 Lance STROLL Aston Martin+2.388 3 14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.995 2 15 Daniel RICCIARDO McLaren- – 2 16 Sebastian VETTEL Aston Martin- – 2 17 Nicholas LATIFI Williams- – 3 18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2 19 Yuki TSUNODA AlphaTauri- ...

SkySportF1 : ? Zhou Guanyu al comando a metà sessione ?? Ferrari ferme al box AGGIORNAMENTI ? - SkySportF1 : Qualifiche rimandate di qualche minuto in Belgio per rimettere la pista in sicurezza dopo l'incidente in #F3. Diret… - SkySportF1 : ?? PEREZ FIRMA LE FP3 IN BELGIO ?? Carlos Sainz terzo I risultati ? - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ? Albon MVP del Q1 ? Esclusi Vettel e Bottas LIVE ? - gemin_steven98 : RT @SkySportF1: ? Albon MVP del Q1 ? Esclusi Vettel e Bottas LIVE ? -