“Devianze giovanili”: la politica (tutta) smetta di strumentalizzare le malattie mentali (Di sabato 27 agosto 2022) Il 22 agosto 2022 il profilo ufficiale di Fratelli d’Italia ha pubblicato un tweet (poi immediatamente rimosso, ma non abbastanza in fretta da evitarne la visione e la condivisione) in cui si classificavano “droga, alcolismo, tabagismo, ludopatia, autolesionismo, obesità, anoressia, bullismo, baby gang, hikikomori” come “Devianze giovanili”. Sfruttando lo scandalo così creatosi, Enrico Letta ha pensato di tirare acqua al suo partito lanciando l’hashtag #VivaLeDevianze. Questo avvenimento, oltre che essere paradossale, getta un’ombra oscura sulla considerazione circa i disturbi del comportamento alimentare (DCA) e sulla pericolosità che una comunicazione così fallace porta con sé. Alcune considerazioni e contraddizioni Prima di continuare il discorso è bene ragionare sul significato del termine devianza: cercandolo sul vocabolario la ... Leggi su bergamonews (Di sabato 27 agosto 2022) Il 22 agosto 2022 il profilo ufficiale di Fratelli d’Italia ha pubblicato un tweet (poi immediatamente rimosso, ma non abbastanza in fretta da evitarne la visione e la condivisione) in cui si classificavano “droga, alcolismo, tabagismo, ludopatia, autolesionismo, obesità, anoressia, bullismo, baby gang, hikikomori” come “”. Sfruttando lo scandalo così creatosi, Enrico Letta ha pensato di tirare acqua al suo partito lanciando l’hashtag #VivaLe. Questo avvenimento, oltre che essere paradossale, getta un’ombra oscura sulla considerazione circa i disturbi del comportamento alimentare (DCA) e sulla pericolosità che una comunicazione così fallace porta con sé. Alcune considerazioni e contraddizioni Prima di continuare il discorso è bene ragionare sul significato del termine devianza: cercandolo sul vocabolario la ...

biagiosimonetta : Per 'Fratelli d'Italia', l'obesità o l'anoressia sono 'devianze giovanili'. #Devianze e non patologie che nascondon… - MauroVenzo : @RZALLONE @Saretta_Gas87 Strano che Luxuria non abbia aperto bocca quando a dire che lo sport aiuta a superare le d… - suomiotuo : RT @Pabel_61: #DEVIANZE GIOVANILI. (“Un annetto di servizio militare”). #Scegli #SenzaNajaTuttaLaVita #ElezioniPolitiche2022 https://t.co… - scura38 : Giorgia Meloni quando provi a spiegarle che le devianze giovanili quali disturbi della personalità e disturbi alime… - Cover_forever : RT @annapaolasanna: Ah bene. Arrivato il chiarimento. Sarebbero #devianze giovanili anche l’anoressia, l’obesità e l’autolesionismo. Che so… -