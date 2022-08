Caserta spiega mercato e modulo | “Servivano garanzie | Ciano è disponibile”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Salvata la panchina dopo il pareggio con il Genoa, Fabiova a caccia del riscatto casalingo. Il tecnico del Benevento è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato contro il Frosinone, in programma domani sera (ore 20:45) al “Ciro Vigorito“. Tra campionato e calcio, questi i temi affrontati dall’allenatore di Melito di Porto Salvo. Calcio– La società ha deciso di intervenire dove mancava qualcosina, per alzare anche il tasso tecnico della squadra. Sono arrivati giocatori importanti per la categoria.sarà a disposizione, si è allenato, vediamo gli altri se ci saranno. Cambiando il sistema di gioco abbiamo deciso di intervenire, a mio avviso mancava qualcosa nel reparto avanzato. Per quanto riguarda il progetto, abbiamo deciso ...