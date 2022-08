Calcio: Mourinho, 'nel primo tempo fortunati, felice per la ripresa, è un punto importante' (Di sabato 27 agosto 2022) Torino, 27 ago. - (Adnkronos) - "Ho detto ad Allegri che nel primo tempo abbiamo avuto un cu.. della Madonna mentre nella ripresa abbiamo fatto qualcosa in più". Così l'allenatore della Roma José Mourinho commenta il pari per 1-1 sul campo della Juventus. "Alla squadra all'intervallo ho detto che avevo vergogna di loro, non parliamo di tattica perché non era questione di numeri... Io pregavo per finire il primo tempo sotto solo 1-0, nel primo tempo la partita poteva essere chiusa. Nella ripresa per fortuna s'è vista una squadra completamente diversa. Purtroppo avevo poche soluzioni offensive in panchina senza Zaniolo, Wijnaldum e un calciatore che potrà arrivare. Con questi 3 poteva cambiare la storia. Max ha fatto cambi con Milik e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Torino, 27 ago. - (Adnkronos) - "Ho detto ad Allegri che nelabbiamo avuto un cu.. della Madonna mentre nellaabbiamo fatto qualcosa in più". Così l'allenatore della Roma Josécommenta il pari per 1-1 sul campo della Juventus. "Alla squadra all'intervallo ho detto che avevo vergogna di loro, non parliamo di tattica perché non era questione di numeri... Io pregavo per finire ilsotto solo 1-0, nella partita poteva essere chiusa. Nellaper fortuna s'è vista una squadra completamente diversa. Purtroppo avevo poche soluzioni offensive in panchina senza Zaniolo, Wijnaldum e un calciatore che potrà arrivare. Con questi 3 poteva cambiare la storia. Max ha fatto cambi con Milik e ...

