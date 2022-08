Bologna: un rinforzo dal Marsiglia (Di sabato 27 agosto 2022) Il Bologna tratta l'arrivo dal Marsiglia del difensore argentino ex Borussia Dortmund Leonardo Balerdi. Leggi su calciomercato (Di sabato 27 agosto 2022) Iltratta l'arrivo daldel difensore argentino ex Borussia Dortmund Leonardo Balerdi.

