Abraham: «Dybala? Per lui era una partita delicata, sono contento che abbia fatto assist per me» (Di sabato 27 agosto 2022) Dopo il pareggio contro la Juventus allo Stadium, ai microfoni di Dazn ha parlato Tammy Abraham, autore del gol dell’1-1 per la Roma. Il primo tempo è stato complicato, nel secondo l’avete ripresa, sei soddisfatto? «Sì, è stata una partita difficile, siamo contenti del pareggio, abbiamo dovuto lottare per tutta la partita perché la Juve ci ha messi in difficoltà ma nella ripresa siamo venuti fuori». Il gruppo è cresciuto. «Stiamo migliorando, sono arrivati nuovi calciatori, ci stiamo integrando ma la squadra in crescita e dobbiamo continuare così» Era da un po’ che non facevi gol, ti pesava? «No, non ho mai sofferto questo stress, resto sempre tranquillo, conosco le mie capacità, tutti le conoscono, sapevo che era solo questione di tempo». Hai detto qualcosa a Dybala ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 agosto 2022) Dopo il pareggio contro la Juventus allo Stadium, ai microfoni di Dazn ha parlato Tammy, autore del gol dell’1-1 per la Roma. Il primo tempo è stato complicato, nel secondo l’avete ripresa, sei soddis? «Sì, è stata unadifficile, siamo contenti del pareggio,mo dovuto lottare per tutta laperché la Juve ci ha messi in difficoltà ma nella ripresa siamo venuti fuori». Il gruppo è cresciuto. «Stiamo migliorando,arrivati nuovi calciatori, ci stiamo integrando ma la squadra in crescita e dobbiamo continuare così» Era da un po’ che non facevi gol, ti pesava? «No, non ho mai sofferto questo stress, resto sempre tranquillo, conosco le mie capacità, tutti le conoscono, sapevo che era solo questione di tempo». Hai detto qualcosa a...

angelomangiante : Formazione confermata #ASRoma ? 3-4-2-1 Rui Patricio ----- Mancini Smalling Ibanez ----- Karsdorp Crista… - romeoagresti : #Mourinho in conferenza: “Migliore in campo l’arbitro, che ha fatto bene per 90’. Poi la Juve che ha fatto bene per… - TommasoTurci : Ufficiale #Roma (3-4-2-1) Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala,… - gfrancopezz : RT @romeoagresti: #Mourinho in conferenza: “Migliore in campo l’arbitro, che ha fatto bene per 90’. Poi la Juve che ha fatto bene per 55’.… - romanewseu : #Abraham manda un bacio a #Dybala dopo l’assist per il gol del pareggio. Il gesto fa impazzire i tifosi ?… -