"Voleva un video ogni 10 minuti": l'ossessione del killer di Alessandra (Di venerdì 26 agosto 2022) Convalidato l'arresto di Giovanni Padovani con l'accusa di omicidio aggravato dal reato di stalking. L'ordinanza del gip: "Nutriva desiderio ossessivo per la vittima" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 26 agosto 2022) Convalidato l'arresto di Giovanni Padovani con l'accusa di omicidio aggravato dal reato di stalking. L'ordinanza del gip: "Nutriva desiderio ossessivo per la vittima"

D4YL1GHTRRY : @fuoridimex In un intervista aveva detto di aver licenziato questo attore che aveva il ruolo vhe alla fine ha avuto… - bi_loriana : RT @lasiciliait: Uccisa a Bologna, l'ex di Alessandra voleva un video ogni 10 minuti - artvhazza : @lvnstov riassunto: florence non voleva lavorare con shia, olivia l’ha costretta, questo video è stato fatto prima… - LitTrashy_ : @GiorgiaMeloni Un video sensibile pubblicato e strumentalizzato per la tua campagna elettorale becera. Per sottol… - zazoomblog : Uccisa a Bologna Gip convalida larresto dellex. “Voleva video ogni 10 minuti” - #Uccisa #Bologna #convalida… -