Virus West Nile: in FVG 16 persone colpite, altri animali infetti a Palmanova e Udine (Di venerdì 26 agosto 2022) Un incontro illustrativo sulle attività di disinfestazione e di prevenzione rispetto all'infezione da West Nile portata dalle zanzare è stato promosso oggi in videoconferenza dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Udine, Pasian di Prato, Palmanova, Bagnaria Arsa, Trivignano, Santa Maria la Longa, Visco, Gonars, Campoformido e Cervignano. La riunione è stata indetta a seguito del rinvenimento di altri due animali positivi al Virus, rispettivamente un cavallo a Palmanova, in un centro ippico, e un piccione a Udine, nella zona di viale Venezia. Le attività di bonifica, che sono già predisposte nell'area Udinese per il caso di Adegliacco, proseguiranno ...

