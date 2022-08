Us Open 2022, l’analisi del tabellone femminile: Swiatek da numero uno, ma è un tutte contro tutte (Di venerdì 26 agosto 2022) Con il sorteggio dei due tabelloni principali, avvenuto nel corso della giornata di ieri, ci avviciniamo a grandi passi verso l’inizio dell’ultimo slam stagionale, gli Us Open 2022. In campo femminile ormai da tempo risulta piuttosto complesso restringere a pochi nomi il cerchio delle favorite, a Flushing Meadows le prime quattro teste di serie sono Iga Swiatek, Anett Kontaveit, Maria Sakkari e Paula Badosa, ma ad oggi sembra difficile immaginare le ultime tre assolute protagoniste del torneo. Analizziamo il tabellone suddiviso per quarti, cercando di capire dove sono finite anche le tante mine vaganti presenti. tabellone MONTEPREMI PROGRAMMA Iga Swiatek si presenta a New York da numero uno del mondo, ma con un rendimento non esaltante negli ultimi ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Con il sorteggio dei due tabelloni principali, avvenuto nel corso della giornata di ieri, ci avviciniamo a grandi passi verso l’inizio dell’ultimo slam stagionale, gli Us. In campoormai da tempo risulta piuttosto complesso restringere a pochi nomi il cerchio delle favorite, a Flushing Meadows le prime quattro teste di serie sono Iga, Anett Kontaveit, Maria Sakkari e Paula Badosa, ma ad oggi sembra difficile immaginare le ultime tre assolute protagoniste del torneo. Analizziamo ilsuddiviso per quarti, cercando di capire dove sono finite anche le tante mine vaganti presenti.MONTEPREMI PROGRAMMA Igasi presenta a New York dauno del mondo, ma con un rendimento non esaltante negli ultimi ...

