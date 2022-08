Un Posto al Sole, l’indizio svela tutto: il personaggio torna a Napoli! (Di venerdì 26 agosto 2022) Novità e anticipazioni per Un Posto al Sole, la soap opera napoletana che riprenderà in TV direttamente lunedì prossimo alle 20.45 Manca sempre meno al ritorno in auge di Un Posto al Sole. La soap opera ambientata a Napoli che in questi giorni si è presa una sorta di pausa estiva, come accade ormai tutti L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Novità e anticipazioni per Unal, la soap opera napoletana che riprenderà in TV direttamente lunedì prossimo alle 20.45 Manca sempre meno al ritorno in auge di Unal. La soap opera ambientata a Napoli che in questi giorni si è presa una sorta di pausa estiva, come accade ormai tutti L'articolo proviene da Inews24.it.

hznll28 : RT @theweirdSofi: Harry figlio mio con tutto l'amore del mondo ma a Campovolo senza uno straccio di posto numerato sotto il sole cocente de… - letmeadorelwt : RT @fallinxcardigan: il problema è che io li spenderei anche 200€ per andare in un posto di merda facendo la fila sotto il sole a fine lugl… - fallinxcardigan : il problema è che io li spenderei anche 200€ per andare in un posto di merda facendo la fila sotto il sole a fine l… - _giadamalikson : @HSHQIta io dovrei venire dalla campania e fare un macello per accontentarmi di un misero posto da cui non si vede… - spacecyruz : io manco lo seguo hs mi sembra solo allucinante quest'organizzazione orribile in un posto che può fare solo da radu… -